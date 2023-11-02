Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
ЦСКА обыграл молодежку с Щенниковым и Заболотным в двухсторонке
22 сентября 2022, 14:13
2
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
2 сентября 2022, 23:17
4
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
10 августа 2022, 11:52
8
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
24 января 2021, 20:58
1
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
6 декабря 2020, 11:38
1
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
22 июня 2020, 13:11
3
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
28 июля 2019, 13:37
1
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
ЦСКА обыграл молодежку с Щенниковым и Заболотным в двухсторонке
22 сентября 2022, 14:13
2
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
2 сентября 2022, 23:17
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)

Ростов (мол) - ЦСКА (мол) - 09 августа 2024

Ростов (мол)
09.08.2024, пятница, 00:00
Россия. МФЛ, 18 тур
- : -
Не начался
ЦСКА (мол)
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Россия. МФЛ
Все
Текущие
Будущие
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Краснодар (мол)
- : -
08.03.2024
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Строгино (мол)
- : -
08.03.2024
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Балтика (мол)
- : -
08.03.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Спартак М (мол)
- : -
08.03.2024
Сочи (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Мастер-Сатурн
- : -
08.03.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Краснодар (мол)
- : -
08.03.2024
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Строгино (мол)
- : -
08.03.2024
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Балтика (мол)
- : -
08.03.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Спартак М (мол)
- : -
08.03.2024
Сочи (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Мастер-Сатурн
- : -
08.03.2024
Рубин (мол)
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+