Краснодар (мол)

Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
Определилась тройка призеров МФЛ
Определился чемпион молодежного первенства России
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
Определилась тройка призеров МФЛ
Определился чемпион молодежного первенства России
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»