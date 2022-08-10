Ахмат (мол)

«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»

Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»

Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»

Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»

«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»