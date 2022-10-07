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«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
7 октября 2022, 19:10
1
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
10 августа 2022, 11:52
8
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
24 января 2021, 20:58
1
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
6 декабря 2020, 11:38
1
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
26 ноября 2020, 17:05
8
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
10 августа 2022, 11:52
8
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
24 января 2021, 20:58
1
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
6 декабря 2020, 11:38
1
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
22 июня 2020, 13:11
3
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
28 июля 2019, 13:37
1
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
7 октября 2022, 19:10
1
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
26 ноября 2020, 17:05
8
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
25 ноября 2020, 22:27
2
«СЭ»: у игрока молодежки «Динамо» подозрение на коронавирус
19 мая 2020, 23:16
1
«СЭ»: молодежное первенство досрочно завершат даже при возобновлении РПЛ
13 мая 2020, 16:15
2
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Ростов (мол) - Динамо (мол) - 26 июля 2024

Ростов (мол)
26.07.2024, пятница, 00:00
Россия. МФЛ, 16 тур
- : -
Не начался
Динамо (мол)
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ростов (мол) - Динамо (мол)
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
0
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Краснодар (мол)
- : -
08.03.2024
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Строгино (мол)
- : -
08.03.2024
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Балтика (мол)
- : -
08.03.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Спартак М (мол)
- : -
08.03.2024
Сочи (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Мастер-Сатурн
- : -
08.03.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Краснодар (мол)
- : -
08.03.2024
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Строгино (мол)
- : -
08.03.2024
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Балтика (мол)
- : -
08.03.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Спартак М (мол)
- : -
08.03.2024
Сочи (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Мастер-Сатурн
- : -
08.03.2024
Рубин (мол)
Россия
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