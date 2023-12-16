Сочи (мол)

Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»