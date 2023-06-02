Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Ахмат (мол)
Зенит (мол)
«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна
22 января, 10:17
4
Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России
2 июня 2023, 00:08
8
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»
25 ноября 2022, 11:44
10
Фигуристка Самодурова выложила романтическое фото с игроком молодежки «Зенита»
24 сентября 2022, 14:49
5
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
7
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
2
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
28 мая 2021, 11:32
3
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
28 мая 2021, 10:46
1
«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна
22 января, 10:17
4
Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России
2 июня 2023, 00:08
8
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»
25 ноября 2022, 11:44
10
Фигуристка Самодурова выложила романтическое фото с игроком молодежки «Зенита»
24 сентября 2022, 14:49
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ахмат (мол)
Зенит (мол)

Ахмат (мол) - Зенит (мол) - 28 июня 2024

Ахмат (мол)
28.06.2024, пятница, 00:00
Россия. МФЛ, 12 тур
- : -
Не начался
Зенит (мол)
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ахмат (мол) - Зенит (мол)
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Россия. МФЛ
Все
Текущие
Будущие
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Краснодар (мол)
- : -
08.03.2024
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Строгино (мол)
- : -
08.03.2024
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Балтика (мол)
- : -
08.03.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Спартак М (мол)
- : -
08.03.2024
Сочи (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Мастер-Сатурн
- : -
08.03.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Краснодар (мол)
- : -
08.03.2024
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Строгино (мол)
- : -
08.03.2024
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Балтика (мол)
- : -
08.03.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Спартак М (мол)
- : -
08.03.2024
Сочи (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Мастер-Сатурн
- : -
08.03.2024
Рубин (мол)
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+