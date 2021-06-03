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«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
7
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
2
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
28 мая 2021, 11:32
3
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
28 мая 2021, 10:46
1
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
3 июня 2021, 15:45
3
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
3 июня 2021, 00:16
7
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
28 мая 2021, 16:42
2
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
28 мая 2021, 11:32
3
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
28 мая 2021, 10:46
1
Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»
25 декабря 2020, 20:12
4
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
26 ноября 2020, 17:05
8
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
25 ноября 2020, 22:27
2
«Чертаново-2» установил рекорд России, выпустив на матч с «Ленинградцем» самый молодой состав
9 сентября 2018, 23:04
11
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Ахмат (мол) - Чертаново (мол) - 03 мая 2024

Ахмат (мол)
03.05.2024, пятница, 00:00
Россия. МФЛ, 8 тур
- : -
Не начался
Чертаново (мол)
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ахмат (мол) - Чертаново (мол)
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
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Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Краснодар (мол)
- : -
08.03.2024
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Строгино (мол)
- : -
08.03.2024
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Балтика (мол)
- : -
08.03.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Спартак М (мол)
- : -
08.03.2024
Сочи (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Мастер-Сатурн
- : -
08.03.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Краснодар (мол)
- : -
08.03.2024
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Строгино (мол)
- : -
08.03.2024
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Балтика (мол)
- : -
08.03.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Спартак М (мол)
- : -
08.03.2024
Сочи (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Мастер-Сатурн
- : -
08.03.2024
Рубин (мол)
Россия
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