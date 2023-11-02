Ахмат (мол)

3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
Определилась тройка призеров МФЛ
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
ЦСКА обыграл молодежку с Щенниковым и Заболотным в двухсторонке
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
Определилась тройка призеров МФЛ
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
ЦСКА обыграл молодежку с Щенниковым и Заболотным в двухсторонке
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик