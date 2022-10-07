Динамо (мол)

«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»

Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»

Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2

«СЭ»: молодежное первенство досрочно завершат даже при возобновлении РПЛ

«СЭ»: у игрока молодежки «Динамо» подозрение на коронавирус

Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»

«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»

Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»

«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»