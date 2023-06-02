Зенит (мол)

«Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна

Определились финалисты Кубка БРИКС: оба из России

«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита»