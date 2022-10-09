Чертаново (мол)

РПЛ. Сычевой принес «Оренбургу» победу над «Ахматом», «Торпедо» сыграло вничью с «Пари НН»

Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»