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РПЛ. Сычевой принес «Оренбургу» победу над «Ахматом», «Торпедо» сыграло вничью с «Пари НН»
9 октября 2022, 18:25
12
Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»
25 декабря 2020, 20:12
4
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
26 ноября 2020, 17:05
8
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
25 ноября 2020, 22:27
2
«Чертаново-2» установил рекорд России, выпустив на матч с «Ленинградцем» самый молодой состав
9 сентября 2018, 23:04
11
Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»
25 декабря 2020, 20:12
4
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
26 ноября 2020, 17:05
8
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
25 ноября 2020, 22:27
2
«Чертаново-2» установил рекорд России, выпустив на матч с «Ленинградцем» самый молодой состав
9 сентября 2018, 23:04
11
РПЛ. Сычевой принес «Оренбургу» победу над «Ахматом», «Торпедо» сыграло вничью с «Пари НН»
9 октября 2022, 18:25
12
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Нижний Новгород (мол)

Чертаново (мол) - Нижний Новгород (мол) - 05 апреля 2024

Чертаново (мол)
05.04.2024, пятница, 00:00
Россия. МФЛ, 4 тур
- : -
Не начался
Нижний Новгород (мол)
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Чертаново (мол) - Нижний Новгород (мол)
Всего ударов по воротам
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
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Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Краснодар (мол)
- : -
08.03.2024
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Строгино (мол)
- : -
08.03.2024
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Балтика (мол)
- : -
08.03.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Спартак М (мол)
- : -
08.03.2024
Сочи (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Мастер-Сатурн
- : -
08.03.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Краснодар (мол)
- : -
08.03.2024
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Строгино (мол)
- : -
08.03.2024
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Балтика (мол)
- : -
08.03.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Спартак М (мол)
- : -
08.03.2024
Сочи (мол)
Россия. МФЛ. группа A, 1 тур
Мастер-Сатурн
- : -
08.03.2024
Рубин (мол)
Россия
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