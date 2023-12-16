Локомотив (мол)

Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами

Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги

Игрок юношеской сборной России Джебов перешел в «Ростов»

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку