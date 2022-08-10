Ростов (мол)

«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»

Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье

Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»

Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника