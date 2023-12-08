Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

Нобоа объявил об уходе из сборной

Месси догнал Бекхэма по числу голов со штрафных за карьеру и оторвался от Роналду