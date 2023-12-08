Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Нобоа объявил об уходе из сборной
Месси прокомментировал первую победу Аргентины в отборе ЧМ-2026
Месси догнал Бекхэма по числу голов со штрафных за карьеру и оторвался от Роналду
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Нобоа объявил об уходе из сборной
Месси прокомментировал первую победу Аргентины в отборе ЧМ-2026
Месси догнал Бекхэма по числу голов со штрафных за карьеру и оторвался от Роналду
Товарищеские матчи. Колумбия, Мексика и Парагвай одержали победы
Товарищеский матч. Гол Симеоне помог Аргентине разгромить Гватемалу
Экс-президент футбольной федерации Гватемалы пожизненно отстранен от футбола за взятничество и коррупцию
Товарищеские матчи. Мексика вырвала победу у Чили, гол Рондона не помог Венесуэле обыграть Гватемалу
Отбор ЧМ-2018. США уступает Гватемале, Мексика громит Канаду