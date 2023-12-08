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0
Беларусь – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023
18 ноября 2023, 13:28
1
В Мексике во время товарищеского матча убили игрока
2 февраля, 11:39
0
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
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1
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1
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14 марта 2023, 11:48
2
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
22 ноября 2023, 00:45
0
Отбор Евро-2024. Хорватия победила Латвию, Белоруссия обыграла Андорру
18 ноября 2023, 21:54
0
Беларусь – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023
18 ноября 2023, 13:28
1
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
12 октября 2023, 23:50
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Боливия - Андорра - 26 марта 2024

Боливия
26.03.2024, вторник, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Андорра
Матч
Комментарии
Статистика матча Боливия - Андорра
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
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