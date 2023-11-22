Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
ЮАР
Андорра
Кубок Африки. Нигерия обыграла по пенальти ЮАР и вышла в финал
7 февраля, 22:54
0
Нигерия – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 13:37
0
Вратарь сборной ЮАР отразил 4 пенальти из 5 в серии с Кабо-Верде
4 февраля, 12:49
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
31 января, 01:05
1
Марокко – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2024
30 января, 12:45
0
Кубок Африки. Нигерия обыграла по пенальти ЮАР и вышла в финал
7 февраля, 22:54
0
Нигерия – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 13:37
0
Вратарь сборной ЮАР отразил 4 пенальти из 5 в серии с Кабо-Верде
4 февраля, 12:49
2
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
31 января, 01:05
1
Марокко – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2024
30 января, 12:45
0
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
22 ноября 2023, 00:45
0
Отбор Евро-2024. Хорватия победила Латвию, Белоруссия обыграла Андорру
18 ноября 2023, 21:54
0
Беларусь – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023
18 ноября 2023, 13:28
1
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
12 октября 2023, 23:50
3
Тренер Белоруссии выразил разочарование ничьей с Андоррой
10 сентября 2023, 10:13
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
ЮАР
Андорра
Кубок африканских наций, 2 тур
ЮАР
4 : 0
21.01.2024
Намибия
Кубок африканских наций, 3 тур
ЮАР
0 : 0
24.01.2024
Тунис
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
0 : 2
30.01.2024
ЮАР
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Кабо-Верде
0 : 0
03.02.2024
ЮАР
Кубок африканских наций, 1/2 финала
Нигерия
1 : 1
07.02.2024
ЮАР
Кубок африканских наций, 1/2 финала
Нигерия
1 : 1
07.02.2024
ЮАР
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Кабо-Верде
0 : 0
03.02.2024
ЮАР
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
0 : 2
30.01.2024
ЮАР
Кубок африканских наций, 3 тур
ЮАР
0 : 0
24.01.2024
Тунис
Кубок африканских наций, 2 тур
ЮАР
4 : 0
21.01.2024
Намибия

ЮАР - Андорра - 22 марта 2024

ЮАР
22.03.2024, пятница, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Андорра
Матч
Комментарии
Статистика матча ЮАР - Андорра
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Товарищеские матчи. Сборные
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+