Кубок Африки. Нигерия обыграла по пенальти ЮАР и вышла в финал
Нигерия – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Вратарь сборной ЮАР отразил 4 пенальти из 5 в серии с Кабо-Верде
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Марокко – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2024
Кубок Африки. Нигерия обыграла по пенальти ЮАР и вышла в финал
Нигерия – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Вратарь сборной ЮАР отразил 4 пенальти из 5 в серии с Кабо-Верде
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Марокко – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2024
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
Отбор Евро-2024. Хорватия победила Латвию, Белоруссия обыграла Андорру
Беларусь – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
Тренер Белоруссии выразил разочарование ничьей с Андоррой