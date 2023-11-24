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21 ноября 2023, 00:39
20
Петржела ответил, кто победил бы в матче Россия – Чехия
22 ноября 2023, 23:27
1
Главный тренер сборной Чехии ушел в отставку после выхода на Евро-2024
21 ноября 2023, 08:16
1
Известны 20 из 24 участников Евро-2024
21 ноября 2023, 00:50
1
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Чехия отстранила трех игроков из сборной – они распивали алкоголь в клубе за день до решающего матча
19 ноября 2023, 15:27
3
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
24 ноября 2023, 07:58
5
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
21 ноября 2023, 00:39
20
Северная Македония – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 ноября 2023
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Чехия - Северная Македония - 10 июня 2024

Чехия
10.06.2024, понедельник, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Северная Македония
Матч
Комментарии
Статистика матча Чехия - Северная Македония
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
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