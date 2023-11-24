Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией

Главный тренер сборной Чехии ушел в отставку после выхода на Евро-2024

Петржела ответил, кто победил бы в матче Россия – Чехия

Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024

Петржела ответил, кто победил бы в матче Россия – Чехия

Главный тренер сборной Чехии ушел в отставку после выхода на Евро-2024

Известны 20 из 24 участников Евро-2024

Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией