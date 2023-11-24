Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
Петржела ответил, кто победил бы в матче Россия – Чехия
Главный тренер сборной Чехии ушел в отставку после выхода на Евро-2024
Известны 20 из 24 участников Евро-2024
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
Петржела ответил, кто победил бы в матче Россия – Чехия
Главный тренер сборной Чехии ушел в отставку после выхода на Евро-2024
Известны 20 из 24 участников Евро-2024
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
Чехия отстранила трех игроков из сборной – они распивали алкоголь в клубе за день до решающего матча
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
Северная Македония – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 ноября 2023
Отбор Евро-2024. Италия победила Северную Македонию (5:2), Англия – Мальту (2:0)
Италия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2023