Феллайни объявил о завершении карьеры
Тедеско – в шорт-листе итальянского топ-клуба
Тедеско охарактеризовал «Спартак» одним словом
Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России
Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско: «Он угрожал мне»
Феллайни объявил о завершении карьеры
Тедеско – в шорт-листе итальянского топ-клуба
Тедеско охарактеризовал «Спартак» одним словом
Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России
Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско: «Он угрожал мне»
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
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