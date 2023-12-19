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2
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3
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2
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9 января, 14:50
1
Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско: «Он угрожал мне»
19 декабря 2023, 23:38
2
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Тедеско – в шорт-листе итальянского топ-клуба
25 января, 13:30
3
Тедеско охарактеризовал «Спартак» одним словом
9 января, 16:00
2
Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России
9 января, 14:50
1
Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско: «Он угрожал мне»
19 декабря 2023, 23:38
2
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
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5
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0
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0
Сербия – Черногория: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 17 октября
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0
Отбор Евро-2024. Швеция уничтожила Азербайджан (5:0), Сербия обыграла Черногорию (2:0) и другие результаты
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Бельгия - Черногория - 05 июня 2024

Бельгия
05.06.2024, среда, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Черногория
Матч
Комментарии
Статистика матча Бельгия - Черногория
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
- : -
14.03.2024
Туркменистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
- : -
21.03.2024
Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
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