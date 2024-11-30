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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Либертад Лоха - Эмелек
Либертад Лоха - Эмелек: обзор матча 30 ноября 2024
Либертад Лоха
30.11.2024, суббота, 23:30
Эквадор. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Эмелек
4'
I. Zambrano
42'
C. Medina
48'
A. Ricaurte
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Либертад Лоха - Эмелек
Желтая карточка
B. Caicedo
90'
+6
72'
Замена
J. Sánchez
️️️️
J. Ruiz Gómez
48'
ГОЛ! 2:1!
A. Ricaurte
46'
Замена
C. Valencia
️️️️
R. Borja
45'
+3
Желтая карточка
R. Borja
ГОЛ! 2:0!
C. Medina
Пас отдал
D. Ávila
42'
Замена
B. Caicedo
️️️️
C. Obando
13'
ГОЛ! 1:0!
I. Zambrano
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Либертад Лоха
90
Eduardo Bores
ВР
54
Wagner Bardales
ЦЗ
31
Glendys Mina
ЦЗ
37
Carlos Medina
ЦЗ
4
Cesar Obando
ЦЗ
26
Nixon Molina
(К)
ЦП
26
Ivan Zambrano
ЦП
17
G. Penilla C. + Bou
ЦП
16
Eber Caicedo
ЦФ
11
Jalmar Almeida
ЦФ
9
Diego Ávila
ЦФ
Главный тренер
Джованни Кумбикус
Эмелек
1
Gilmar Napa
ВР
32
Diogo Bagui
ЦЗ
6
Ernesto Tarira
ЦЗ
33
Ромарио Кайседо
(К)
ПЗ
15
Gustavo Cortez
ЦП
55
Ronny Borja
ЦП
8
Марсело Мели
ЦП
7
Washington Corozo
ЦФ
7
Maicon Solís
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
19
Juan Ruiz Gómez
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
Либертад Лоха
29
Walter Hinostroza
ВР
27
Juan Alvacete
ЦЗ
20
Anthony Rosero
ЦЗ
6
Bryan Caicedo
ЦЗ
5
Pedro Larrea
ЦЗ
22
Tobías Donsanti
ЦЗ
23
Edwin Angulo
ЦП
16
Jose Caicedo
ЦП
13
Libinton Angulo
ЦП
25
Denilson Bolanos
ЦФ
23
Nestor Caicedo
ЦФ
Эмелек
22
Gianluca Espinoza
ВР
30
Tommy Chamba
ЦП
32
Jhon Sánchez
ЦП
25
Roberto Garcés
ЦП
4
Eder Arroyo
ЦП
63
Cristhian Valencia
ЦП
80
Elkin Muñoz
ЦП
39
Jeremy Valverde
ЦП
20
Jheremy Gonzaga
ЦФ
4-3-3
90
54
37
4
31
26
26
17
9
11
16
3-3-4
1
33
Кайседо
6
32
15
55
8
Мели
19
8
7
7
4
6
6
4
19
32
32
19
55
63
63
55
Остались в запасе
Либертад Лоха
Эмелек
29
Walter Hinostroza
ВР
27
Juan Alvacete
ЦЗ
20
Anthony Rosero
ЦЗ
5
Pedro Larrea
ЦЗ
22
Tobías Donsanti
ЦЗ
23
Edwin Angulo
ЦП
16
Jose Caicedo
ЦП
13
Libinton Angulo
ЦП
25
Denilson Bolanos
ЦФ
23
Nestor Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Джованни Кумбикус
22
Gianluca Espinoza
ВР
30
Tommy Chamba
ЦП
25
Roberto Garcés
ЦП
4
Eder Arroyo
ЦП
80
Elkin Muñoz
ЦП
39
Jeremy Valverde
ЦП
20
Jheremy Gonzaga
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Торрес
Остались в запасе
29
Walter Hinostroza
ВР
27
Juan Alvacete
ЦЗ
20
Anthony Rosero
ЦЗ
5
Pedro Larrea
ЦЗ
22
Tobías Donsanti
ЦЗ
23
Edwin Angulo
ЦП
16
Jose Caicedo
ЦП
13
Libinton Angulo
ЦП
25
Denilson Bolanos
ЦФ
23
Nestor Caicedo
ЦФ
Остались в запасе
22
Gianluca Espinoza
ВР
30
Tommy Chamba
ЦП
25
Roberto Garcés
ЦП
4
Eder Arroyo
ЦП
80
Elkin Muñoz
ЦП
39
Jeremy Valverde
ЦП
20
Jheremy Gonzaga
ЦФ
Главный тренер
Джованни Кумбикус
Главный тренер
Эрнан Торрес
Статистика матча Либертад Лоха - Эмелек
1
1
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
13
11
Офсайды
1
0
Количество передач
247
363
Сейвы
4
5
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Матчи команд
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
02.11.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Леонес
4 : 1
25.10.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Либертад Лоха
4 : 0
17.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Либертад Лоха
3 : 0
09.10.2026
Леонес
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Эмелек
0 : 2
31.10.2026
Леонес
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Эмелек
0 : 1
25.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Леонес
1 : 3
18.10.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
11.10.2026
Эмелек
Информация о матче
Главный судья:
Juan Carlos Andrade Arreaga, Ecuador
Стадион:
Estadio Federativo Reina del Cisne, Loja
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