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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Универсидад Католика - ЛДУ
Универсидад Католика - ЛДУ: обзор матча 24 ноября 2024
Универсидад Католика
24.11.2024, воскресенье, 23:30
Эквадор. Серия А, 14 тур
2 : 4
Завершен
ЛДУ
85'
B. Palacios (П)
90+2'
L. Nieto (П)
9'
А. Арсе
26'
L. Piovi
32'
А. Арсе
46'
А. Арсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Универсидад Католика - ЛДУ
ГОЛ с пенальти! 2:4!
L. Nieto
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
А. Домингес
ГОЛ с пенальти! 1:4!
B. Palacios
85'
71'
Замена
F. Mina
️️️️
L. Quinonez
69'
Замена
L. Estupinan
️️️️
Д. Хулио
68'
Замена
М. Эстрада
️️️️
А. Арсе
Желтая карточка
Ф. Грильо
54'
46'
ГОЛ! 0:4!
А. Арсе
Пас отдал
Р. Аде
Замена
B. Palacios
️️️️
L. Loor
46'
46'
Замена
Г. Вильямиль
️️️️
M. Julio
45'
Желтая карточка
Б. Рамирес
40'
Замена
D. De la Cruz
️️️️
J. Quinteros
Замена
L. Nieto
️️️️
D. Clavijo
38'
32'
ГОЛ! 0:3!
А. Арсе
Пас отдал
M. Julio
26'
ГОЛ! 0:2!
L. Piovi
Замена
M. Díaz
️️️️
F. Martinez
21'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Арсе
Пас отдал
Б. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Универсидад Католика
22
Рафаэль Ромо
ВР
19
Layan Loor
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
37
Фаусто Грильо
ЦЗ
13
Daykol Romero
ЦЗ
10
Facundo Martinez
(К)
ЦП
25
Kevin Minda
ЦП
7
Хосе Фахардо
ЦФ
11
Исмаэль Диас
ЦФ
8
Daniel Clavijo
ЦФ
17
Arón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Селисо
ЛДУ
22
Александер Домингес
ВР
14
J. Quinteros
ЦЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
3
Richard Mina
ЦЗ
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
21
L. Piovi
(К)
ЦП
5
Madison Julio
ЦП
20
Fernando Cornejo
ЦП
30
L. Alzugaray
ЦФ
33
L. Quinonez
ЦФ
9
Алекс Арсе
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Универсидад Католика
12
Johan Lara
ВР
29
Gregori Anangonó
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
15
Luis Moreno
ЦП
21
Luciano Nieto
ЦП
28
Janus Vivar
ЦП
19
Jean Pierre Chalá
ЦФ
28
Mauro Díaz
ЦФ
18
B. Palacios
ЦФ
ЛДУ
1
Гонсало Валье
ВР
2
Andres Zanini
ЦЗ
2
Maikel Caicedo
ЦЗ
21
Эдерсон Кастильо
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
10
Freddy Mina
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
15
Jairon Charcopa
ЦФ
7
L. Estupinan
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
2
Daniel De la Cruz
ЦФ
4-2-4
22
Ромо
19
37
Грильо
13
4
Валлесилья
10
25
7
Фахардо
17
8
11
Диас
4-3-3
22
Домингес
4
Аде
3
29
Рамирес
14
21
5
20
9
Арсе
33
30
8
21
21
8
10
28
28
10
19
18
18
19
5
15
Вильямиль
15
Вильямиль
5
33
10
10
33
7
Хулио
7
Хулио
Хулио
7
7
Хулио
9
Арсе
11
Эстрада
11
Эстрада
9
Арсе
14
2
2
14
Остались в запасе
Универсидад Католика
ЛДУ
12
Johan Lara
ВР
29
Gregori Anangonó
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
15
Luis Moreno
ЦП
28
Janus Vivar
ЦП
19
Jean Pierre Chalá
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Селисо
1
Гонсало Валье
ВР
2
Andres Zanini
ЦЗ
2
Maikel Caicedo
ЦЗ
21
Эдерсон Кастильо
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
15
Jairon Charcopa
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Остались в запасе
12
Johan Lara
ВР
29
Gregori Anangonó
ЦЗ
40
Luis Castillo
ЦЗ
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
15
Luis Moreno
ЦП
28
Janus Vivar
ЦП
19
Jean Pierre Chalá
ЦФ
Остались в запасе
1
Гонсало Валье
ВР
2
Andres Zanini
ЦЗ
2
Maikel Caicedo
ЦЗ
21
Эдерсон Кастильо
ЦП
31
Juan Rodríguez
ЦП
15
Jairon Charcopa
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Селисо
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Статистика матча Универсидад Католика - ЛДУ
1
1
1
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
5
20
Офсайды
1
1
Количество передач
385
193
Сейвы
0
7
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Аукас
- : -
07.12.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
0 : 1
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Макара
2 : 2
08.11.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Универсидад Католика
1 : 2
01.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 0
23.10.2026
Универсидад Католика
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 9 тур
ЛДУ
- : -
07.12.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 2
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Информация о матче
Главный судья:
Bryan Loayza, Ecuador
Стадион:
Олимпико Атауальпа
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Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
2024.10.09 18:35
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2017.02.20 19:06
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ЦСКА интересуется форвардом сборной Эквадора, который забил 35 голов в 2018 году
2018.12.02 10:37
13
Семин: «Знаю, что Марипан очень хороший игрок»
2017.02.20 20:18
Чилийский клуб отверг предложение «Локомотива» по Марипану
2017.02.20 19:06
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