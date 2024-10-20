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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Аукас - Макара
Аукас - Макара: обзор матча 20 октября 2024
Аукас
20.10.2024, воскресенье, 19:00
Эквадор. Серия А, 10 тур
3 : 1
Завершен
Макара
6'
М. Карселен
53'
J. Blanco (П)
90+5'
F. Callejo
18'
A. Munoz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аукас - Макара
ГОЛ! 3:1!
F. Callejo
Пас отдал
М. Карселен
90'
+5
Желтая карточка
A. Mina
90'
Желтая карточка
J. Ontaneda
89'
Замена
F. Callejo
️️️️
J. Blanco
78'
Желтая карточка
R. Briones
77'
69'
Желтая карточка
A. Munoz
Замена
R. Briones
️️️️
C. Zambrano
63'
58'
Замена
V. Avila
️️️️
J. Valdez
ГОЛ с пенальти! 2:1!
J. Blanco
53'
47'
Желтая карточка
J. Valdez
Замена
B. Carabalí
️️️️
J. Mina
46'
18'
ГОЛ! 1:1!
A. Munoz
Пас отдал
D. Lopez
ГОЛ! 1:0!
М. Карселен
Пас отдал
J. Gonzalez
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аукас
24
Edson Resendez
ВР
3
Jhon Ontaneda
ЦЗ
39
Carlos Rolón
(К)
ЦЗ
14
J. Mina
ЦЗ
18
J. Gonzalez
ЦЗ
34
Микаэль Карселен
ОП
13
Edison Caicedo
ЦП
25
Renny Jaramillo
ЦП
5
A. Mina
ЦП
9
J. Blanco
ЦФ
17
C. Zambrano
ЦФ
Главный тренер
Херардо Эспиноса
Макара
1
Cristian Correa
ВР
4
John Jiménez
ЦЗ
23
Edwin Mesa
ЦЗ
29
Rody Zambrano
ЦЗ
11
Jorge Valdez
ЦП
19
A. Munoz
ЦП
8
Joseph Espinoza
ЦП
5
Leonel Álvarez
ЦП
24
Darwin Estuardo Quilumba Diaz
(К)
ЦП
39
Janpol Morales
ЦП
17
Darwin Lopez
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Аукас
1
Federico Lanzillota
ВР
31
Byron Carabalí
ЦЗ
17
Jean Plaza
ЦЗ
34
Edu Arboleda
ЦП
37
Alex Zova
ЦП
11
H. Batalla
ЦП
16
R. Briones
ЦП
28
Robino Quinónez
ЦП
53
Wilmer Conforme
ЦП
9
F. Callejo
ЦФ
20
Diego Espinosa
ЦФ
Макара
22
Jose Cevallos
ВР
26
Santiago Zamora
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
25
Jordan Yepez
ЦП
77
V. Avila
ЦП
29
Joffré Escobar
ЦФ
19
Patricio Ramos
ЦФ
4-1-3-2
24
3
14
18
39
34
Карселен
13
25
5
17
9
3-5-1-1
1
4
23
29
19
5
24
39
8
11
17
14
31
31
14
17
16
16
17
9
9
9
9
11
77
77
11
Остались в запасе
Аукас
Макара
1
Federico Lanzillota
ВР
17
Jean Plaza
ЦЗ
34
Edu Arboleda
ЦП
37
Alex Zova
ЦП
11
H. Batalla
ЦП
28
Robino Quinónez
ЦП
53
Wilmer Conforme
ЦП
20
Diego Espinosa
ЦФ
Главный тренер
Херардо Эспиноса
22
Jose Cevallos
ВР
26
Santiago Zamora
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
25
Jordan Yepez
ЦП
29
Joffré Escobar
ЦФ
19
Patricio Ramos
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пальярес
Остались в запасе
1
Federico Lanzillota
ВР
17
Jean Plaza
ЦЗ
34
Edu Arboleda
ЦП
37
Alex Zova
ЦП
11
H. Batalla
ЦП
28
Robino Quinónez
ЦП
53
Wilmer Conforme
ЦП
20
Diego Espinosa
ЦФ
Остались в запасе
22
Jose Cevallos
ВР
26
Santiago Zamora
ЦП
3
Byron Freire
ЦП
21
Juan Macías
ЦП
28
Miguel Perea
ЦП
25
Jordan Yepez
ЦП
29
Joffré Escobar
ЦФ
19
Patricio Ramos
ЦФ
Главный тренер
Херардо Эспиноса
Главный тренер
Алекс Пальярес
Статистика матча Аукас - Макара
3
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
9
Офсайды
2
2
Количество передач
349
263
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Аукас
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Аукас
2 : 4
08.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Универсидад Католика
1 : 2
01.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Аукас
0 : 4
26.10.2026
Барселона Г
Макара
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Барселона Г
- : -
07.12.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 2
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Макара
2 : 2
08.11.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Bergelio Aragon Bautista, Ecuador
Стадион:
Эстадио Гонсало Посо Рипальда
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