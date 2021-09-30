Эль Насьональ

Кубок Либертадорес. «Фламенго» и «Палмейрас» сыграют в финале, «Атлетико Минейро» и «Барселона» вылетели

Кубок Либертадорес. «Фламенго» обыграл «Барселону» в первом полуфинальном матче, «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» победителя не выявили

«Реал» и «Барселона» поборются с «Ливерпулем» за Брозовича

Зрители не вернутся на «Камп Ноу» до февраля 2021 года при худших прогнозах