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«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
3
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
24 января, 15:45
9
Товарищеский матч. «Барселона» проиграла в Далласе «Америке» (2:3)
22 декабря 2023, 07:43
0
В Мексике арбитр ударил футболиста ногой в пах: ему грозит пожизненное отстранение
3 апреля 2023, 10:23
1
«Зенит» не смог купить экс-полузащитника «Реала» по двум причинам
27 января, 01:00
6
В «Америке» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Фидальго
25 января, 19:30
3
«Зенит» за 10 миллионов хочет подписать экс-игрока «Реала»
24 января, 15:45
9
Товарищеский матч. «Барселона» проиграла в Далласе «Америке» (2:3)
22 декабря 2023, 07:43
0
В Мексике арбитр ударил футболиста ногой в пах: ему грозит пожизненное отстранение
3 апреля 2023, 10:23
1
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Реал Эстели - Америка - 07 февраля 2024

Реал Эстели
07.02.2024, среда, 06:00
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
- : -
Не начался
Америка
Матч
Комментарии
Статистика матча Реал Эстели - Америка
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Будущие
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Комуникасьонес
- : -
07.02.2024
Монтеррей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Реал Эстели
- : -
07.02.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Эредиано
- : -
08.02.2024
Толука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Фордж
- : -
08.02.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Ванкувер Уайткепс
- : -
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Комуникасьонес
- : -
07.02.2024
Монтеррей
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Реал Эстели
- : -
07.02.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Эредиано
- : -
08.02.2024
Толука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Фордж
- : -
08.02.2024
Гвадалахара
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. первый матч, первый матч
Ванкувер Уайткепс
- : -
08.02.2024
Тигрес УАНЛ
Россия
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