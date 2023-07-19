Черчесов прокомментировал разгромную победу «Ференцвароша» над «Шэмрок Роверс» в отборе Лиги Европы

Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Шэмрок Роверс», но пробился в групповой этап

Черчесов прокомментировал поражение от «Шэмрок Роверс» в ЛЕ

Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты

«Ференцварош» Черчесова сыграет с клубом из Ирландии во втором раунде Лиги конференций

Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты

Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»

Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА

Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»