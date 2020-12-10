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Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
10 декабря 2020, 22:50
1
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
30 октября 2020, 09:33
2
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
30 октября 2020, 00:58
1
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
24 января 2020, 20:42
3
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
5 января 2020, 10:56
4
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
10 декабря 2020, 22:50
1
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
30 октября 2020, 09:33
2
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
30 октября 2020, 00:58
1
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
24 января 2020, 20:42
3
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
5 января 2020, 10:56
4
Лэмпард – о дебютном матче во главе «Челси»: «В таких играх победы – не главное»
11 июля 2019, 10:53
3
«Челси» в первом матче при Лэмпарде сыграл вничью с «Богемианом»
11 июля 2019, 08:12
1
«Богемианс» показал новую форму. На ней есть Боб Марли и полоса в растаманских цветах
23 октября 2018, 14:42
7
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Дандолк - Богемиан - 26 апреля 2024

Дандолк
26.04.2024, пятница, 21:45
Ирландия. Премьер Дивизион, 12 тур
- : -
Не начался
Богемиан
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Дандолк - Богемиан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Ирландия. Премьер Дивизион
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Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Богемиан
- : -
16.02.2024
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Дерри Сити
- : -
16.02.2024
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Голуэй Юнайтед
- : -
16.02.2024
Сент Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Уотерфорд
- : -
16.02.2024
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Шэмрок Роверс
- : -
16.02.2024
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Богемиан
- : -
16.02.2024
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Дерри Сити
- : -
16.02.2024
Дроэда Юнайтед
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Голуэй Юнайтед
- : -
16.02.2024
Сент Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Уотерфорд
- : -
16.02.2024
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 1 тур
Шэмрок Роверс
- : -
16.02.2024
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