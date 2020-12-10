Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
Лэмпард – о дебютном матче во главе «Челси»: «В таких играх победы – не главное»
«Челси» в первом матче при Лэмпарде сыграл вничью с «Богемианом»
«Богемианс» показал новую форму. На ней есть Боб Марли и полоса в растаманских цветах
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании