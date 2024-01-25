Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Краснодар
Торпедо
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
29 января, 16:04
70
Кривцов назвал российских футболистов, которые смогут заиграть в Европе
29 января, 11:25
4
Динияр Билялетдинов назвал главного претендента на победу в РПЛ
28 января, 21:42
7
«Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом
28 января, 17:00
61
Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по участию в голевых атаках
28 января, 13:38
4
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
29 января, 16:04
70
Кривцов назвал российских футболистов, которые смогут заиграть в Европе
29 января, 11:25
4
Динияр Билялетдинов назвал главного претендента на победу в РПЛ
28 января, 21:42
7
«Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом
28 января, 17:00
61
Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по участию в голевых атаках
28 января, 13:38
4
Канчельскис: «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой, осознайте это наконец»
26 января, 21:21
37
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Торпедо» (3:2), уступая к перерыву
25 января, 11:56
0
Мусаев забил дебютный гол за ЦСКА
25 января, 10:38
0
Жоаозиньо хочет вернуться в Россию – в клуб Первой лиги
21 января, 20:07
2
«Краснодар» назвал соперников по предсезонным матчам
18 января, 18:22
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Краснодар
Торпедо
Товарищеские матчи,
ЦСКА
3 : 2
25.01.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
ЦСКА
3 : 2
25.01.2024
Торпедо

Краснодар - Торпедо - 22 февраля 2024

Краснодар
22.02.2024, четверг, 16:00
Товарищеские матчи,
- : -
Не начался
Торпедо
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Краснодар - Торпедо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Товарищеские матчи
Все
Текущие
Будущие
Товарищеские матчи,
Локомотив
- : -
31.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Аль-Наср
- : -
01.02.2024
Интер
Товарищеские матчи,
Спартак
- : -
02.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Ботев
- : -
03.02.2024
Динамо
Товарищеские матчи,
Краснодар
- : -
03.02.2024
Родина
Товарищеские матчи,
Локомотив
- : -
31.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Аль-Наср
- : -
01.02.2024
Интер
Товарищеские матчи,
Спартак
- : -
02.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Ботев
- : -
03.02.2024
Динамо
Товарищеские матчи,
Краснодар
- : -
03.02.2024
Родина
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+