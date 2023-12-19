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Тедеско – в шорт-листе итальянского топ-клуба
25 января, 13:30
3
Тедеско охарактеризовал «Спартак» одним словом
9 января, 16:00
2
Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России
9 января, 14:50
1
Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско: «Он угрожал мне»
19 декабря 2023, 23:38
2
Куртуа ответил, сыграет ли он на Евро-2024
19 декабря 2023, 18:49
0
Тедеско – в шорт-листе итальянского топ-клуба
25 января, 13:30
3
Тедеско охарактеризовал «Спартак» одним словом
9 января, 16:00
2
Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России
9 января, 14:50
1
Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско: «Он угрожал мне»
19 декабря 2023, 23:38
2
Куртуа ответил, сыграет ли он на Евро-2024
19 декабря 2023, 18:49
0
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024
23 ноября 2023, 14:24
5
Определились все участники стыков отбора Евро-2024
22 ноября 2023, 01:11
0
Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург разыграют путевку на Евро-2024
21 ноября 2023, 08:01
7
Игрок, которого обвиняли в преступлении против несовершеннолетней, вернулся в большой футбол – и сразу стал героем сборной
17 октября 2023, 19:30
0
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты
16 октября 2023, 23:50
0
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Бельгия - Люксембург - 09 июня 2024

Бельгия
09.06.2024, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Люксембург
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Бельгия - Люксембург
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
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xG (ожидаемые голы)
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Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
- : -
21.03.2024
Сербия
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
- : -
21.03.2024
Сербия
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