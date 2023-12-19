Тедеско – в шорт-листе итальянского топ-клуба
Тедеско охарактеризовал «Спартак» одним словом
Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России
Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско: «Он угрожал мне»
Куртуа ответил, сыграет ли он на Евро-2024
Тедеско – в шорт-листе итальянского топ-клуба
Тедеско охарактеризовал «Спартак» одним словом
Тедеско ответил, было ли у него предложение возглавить сборную России
Куртуа рассказал о конфликте с Тедеско: «Он угрожал мне»
Куртуа ответил, сыграет ли он на Евро-2024
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024
Определились все участники стыков отбора Евро-2024
Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург разыграют путевку на Евро-2024
Игрок, которого обвиняли в преступлении против несовершеннолетней, вернулся в большой футбол – и сразу стал героем сборной
Отбор Евро-2024. Португалия уничтожила Боснию, Нидерланды вырвали победу над Грецией и другие результаты