В Белоруссии рассказали, когда возможен товарищеский матч со сборной России

В РФС назвали еще одного вероятного соперника сборной России из Европы

Белоруссию и Украину допустили к участию в Лиге наций, но при одном условии

Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии