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В Белоруссии рассказали, когда возможен товарищеский матч со сборной России
В РФС назвали еще одного вероятного соперника сборной России из Европы
Белоруссию и Украину допустили к участию в Лиге наций, но при одном условии
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
Косово – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023