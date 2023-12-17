Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Саудовская Аравия
Южная Корея
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Топ-10 самых дорогих игроков Кубка Азии-2024
13 января, 12:53
0
Opta вычислила фаворитов Кубка Азии-2024
10 января, 21:21
1
В Южной Корее выбрали лучшего игрока 2023 года – это не Сон
2 января, 20:13
1
Инфантино ответил на критику проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии
17 декабря 2023, 13:21
2
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Opta вычислила фаворитов Кубка Азии-2024
10 января, 21:21
1
Инфантино ответил на критику проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии
17 декабря 2023, 13:21
2
Балашов: «Дзюба был готов на любые траты, лишь бы сыграть против «Зенита» Манчини»
24 ноября 2023, 13:14
5
Стало известно, в какой российский клуб мог перейти Яя Туре
5 ноября 2023, 00:05
3
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Топ-10 самых дорогих игроков Кубка Азии-2024
13 января, 12:53
0
Opta вычислила фаворитов Кубка Азии-2024
10 января, 21:21
1
В Южной Корее выбрали лучшего игрока 2023 года – это не Сон
2 января, 20:13
1
Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой
28 ноября 2023, 19:31
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Саудовская Аравия
Южная Корея
Кубок Азии, 1 тур
Южная Корея
3 : 1
15.01.2024
Бахрейн
Кубок Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
2 : 1
16.01.2024
Оман
Кубок Азии, 2 тур
Иордания
2 : 2
20.01.2024
Южная Корея
Кубок Азии, 2 тур
Киргизия
0 : 2
21.01.2024
Саудовская Аравия
Кубок Азии, 3 тур
Южная Корея
3 : 3
25.01.2024
Малайзия
Кубок Азии, 3 тур
Саудовская Аравия
0 : 0
25.01.2024
Таиланд
Кубок Азии, 2 тур
Киргизия
0 : 2
21.01.2024
Саудовская Аравия
Кубок Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
2 : 1
16.01.2024
Оман
Кубок Азии, 3 тур
Южная Корея
3 : 3
25.01.2024
Малайзия
Кубок Азии, 2 тур
Иордания
2 : 2
20.01.2024
Южная Корея
Кубок Азии, 1 тур
Южная Корея
3 : 1
15.01.2024
Бахрейн

Саудовская Аравия - Южная Корея - 30 января 2024

Саудовская Аравия
30.01.2024, вторник, 19:00
Кубок Азии,
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
Южная Корея
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Саудовская Аравия - Южная Корея
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Кубок Азии
Все
Текущие
Будущие
Кубок Азии,
Австралия
- : -
28.01.2024
Индонезия
Кубок Азии,
Таджикистан
- : -
28.01.2024
ОАЭ
Кубок Азии,
Ирак
- : -
29.01.2024
Иордания
Кубок Азии,
Катар
- : -
29.01.2024
Палестина
Кубок Азии,
Узбекистан
- : -
30.01.2024
Таиланд
Кубок Азии,
Австралия
- : -
28.01.2024
Индонезия
Кубок Азии,
Таджикистан
- : -
28.01.2024
ОАЭ
Кубок Азии,
Ирак
- : -
29.01.2024
Иордания
Кубок Азии,
Катар
- : -
29.01.2024
Палестина
Кубок Азии,
Узбекистан
- : -
30.01.2024
Таиланд
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+