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Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Узбекистан вслед за Таджикистаном вышел в плей-офф Кубка Азии
23 января, 16:37
1
Игрок ЦСКА – в символической сборной 2-го тура Кубка Азии
22 января, 13:32
0
На Кубке Азии выступает игрок с 19 буквами в фамилии
20 января, 17:50
0
Футболист из РПЛ попал в список скрытых жемчужин Кубка Азии по версии AS
12 января, 15:31
0
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Узбекистан вслед за Таджикистаном вышел в плей-офф Кубка Азии
23 января, 16:37
1
Игрок ЦСКА – в символической сборной 2-го тура Кубка Азии
22 января, 13:32
0
Футболист из РПЛ попал в список скрытых жемчужин Кубка Азии по версии AS
12 января, 15:31
0
Троих судей и спортивного директора в Узбекистане пожизненно дисквалифицировали за взятки
8 января, 10:31
0
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
На Кубке Азии выступает игрок с 19 буквами в фамилии
20 января, 17:50
0
Сборная Грузии одержала крупнейшую победу в своей истории
12 октября 2023, 21:29
12
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
12 апреля 2023, 17:36
6
Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия
13 марта 2023, 16:43
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0 : 0
13.01.2024
Сирия
Кубок Азии, 1 тур
Таиланд
2 : 0
16.01.2024
Киргизия
Кубок Азии, 2 тур
Индия
0 : 3
18.01.2024
Узбекистан
Кубок Азии, 2 тур
Оман
0 : 0
21.01.2024
Таиланд
Кубок Азии, 3 тур
Австралия
1 : 1
23.01.2024
Узбекистан
Кубок Азии, 3 тур
Австралия
1 : 1
23.01.2024
Узбекистан
Кубок Азии, 2 тур
Индия
0 : 3
18.01.2024
Узбекистан
Кубок Азии, 1 тур
Узбекистан
0 : 0
13.01.2024
Сирия
Кубок Азии, 3 тур
Саудовская Аравия
0 : 0
25.01.2024
Таиланд
Кубок Азии, 2 тур
Оман
0 : 0
21.01.2024
Таиланд
Кубок Азии, 1 тур
Таиланд
2 : 0
16.01.2024
Киргизия

Узбекистан - Таиланд - 30 января 2024

Узбекистан
30.01.2024, вторник, 14:30
Кубок Азии,
- : -
Не начался
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Таиланд
Матч
Комментарии
Статистика матча Узбекистан - Таиланд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Кубок Азии
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Будущие
Кубок Азии,
Австралия
- : -
28.01.2024
Индонезия
Кубок Азии,
Таджикистан
- : -
28.01.2024
ОАЭ
Кубок Азии,
Ирак
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29.01.2024
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Катар
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29.01.2024
Палестина
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Узбекистан
- : -
30.01.2024
Таиланд
Кубок Азии,
Австралия
- : -
28.01.2024
Индонезия
Кубок Азии,
Таджикистан
- : -
28.01.2024
ОАЭ
Кубок Азии,
Ирак
- : -
29.01.2024
Иордания
Кубок Азии,
Катар
- : -
29.01.2024
Палестина
Кубок Азии,
Узбекистан
- : -
30.01.2024
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