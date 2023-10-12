Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
Узбекистан вслед за Таджикистаном вышел в плей-офф Кубка Азии
Игрок ЦСКА – в символической сборной 2-го тура Кубка Азии
На Кубке Азии выступает игрок с 19 буквами в фамилии
Футболист из РПЛ попал в список скрытых жемчужин Кубка Азии по версии AS
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
Узбекистан вслед за Таджикистаном вышел в плей-офф Кубка Азии
Игрок ЦСКА – в символической сборной 2-го тура Кубка Азии
Футболист из РПЛ попал в список скрытых жемчужин Кубка Азии по версии AS
Троих судей и спортивного директора в Узбекистане пожизненно дисквалифицировали за взятки
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
На Кубке Азии выступает игрок с 19 буквами в фамилии
Сборная Грузии одержала крупнейшую победу в своей истории
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
Стало известно, кто может стать восьмым участником чемпионата CAFA, в котором сыграет Россия