Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Катар
Палестина
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Кубок Азии. Катар разгромил Ливан (3:0) в матче-открытии
12 января, 21:09
0
Бензема обвинили в пропаганде ХАМАС
17 октября 2023, 10:27
12
Литвинов объяснил, почему вышел на матч с Катаром с травмой
17 сентября 2023, 11:27
1
Акинфеев объяснил, почему посмотрел только первые 15 минут матча Катар – России
15 сентября 2023, 09:51
1
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Кубок Азии. Катар разгромил Ливан (3:0) в матче-открытии
12 января, 21:09
0
Литвинов объяснил, почему вышел на матч с Катаром с травмой
17 сентября 2023, 11:27
1
Акинфеев объяснил, почему посмотрел только первые 15 минут матча Катар – России
15 сентября 2023, 09:51
1
«Сильнейшие футболисты России»: Карпин – о стартовом составе сборной на Катар
14 сентября 2023, 14:59
1
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Бензема обвинили в пропаганде ХАМАС
17 октября 2023, 10:27
12
Шомуродов оформил дубль в матче с Палестиной. У него шесть голов в четырех последних матчах за Узбекистан
19 ноября 2019, 16:52
4
Отбор ЧМ-2018. Палестина разгромила Восточный Тимор, Вьетнам уступил Ираку
29 марта 2016, 18:55
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Катар
Палестина
Кубок Азии, 1 тур
Катар
3 : 0
12.01.2024
Ливан
Кубок Азии, 1 тур
Иран
4 : 1
14.01.2024
Палестина
Кубок Азии, 2 тур
Таджикистан
0 : 1
17.01.2024
Катар
Кубок Азии, 2 тур
Палестина
1 : 1
18.01.2024
ОАЭ
Кубок Азии, 3 тур
Катар
1 : 0
22.01.2024
Китай
Кубок Азии, 3 тур
Катар
1 : 0
22.01.2024
Китай
Кубок Азии, 2 тур
Таджикистан
0 : 1
17.01.2024
Катар
Кубок Азии, 1 тур
Катар
3 : 0
12.01.2024
Ливан
Кубок Азии, 3 тур
Гонконг
0 : 3
23.01.2024
Палестина
Кубок Азии, 2 тур
Палестина
1 : 1
18.01.2024
ОАЭ
Кубок Азии, 1 тур
Иран
4 : 1
14.01.2024
Палестина

Катар - Палестина - 29 января 2024

Катар
29.01.2024, понедельник, 19:00
Кубок Азии,
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
Палестина
Матч
Комментарии
Статистика матча Катар - Палестина
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Кубок Азии
Все
Текущие
Будущие
Кубок Азии,
Австралия
- : -
28.01.2024
Индонезия
Кубок Азии,
Таджикистан
- : -
28.01.2024
ОАЭ
Кубок Азии,
Ирак
- : -
29.01.2024
Иордания
Кубок Азии,
Катар
- : -
29.01.2024
Палестина
Кубок Азии,
Узбекистан
- : -
30.01.2024
Таиланд
Кубок Азии,
Австралия
- : -
28.01.2024
Индонезия
Кубок Азии,
Таджикистан
- : -
28.01.2024
ОАЭ
Кубок Азии,
Ирак
- : -
29.01.2024
Иордания
Кубок Азии,
Катар
- : -
29.01.2024
Палестина
Кубок Азии,
Узбекистан
- : -
30.01.2024
Таиланд
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+