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Ирак
Иордания
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Кубок Азии. Дубль Хуссейна принес Ираку сенсационную победу над Японией (2:1)
19 января, 16:33
2
Форвард «Зенита» забил победный гол в дебютном матче за сборную Колумбиии
17 июня 2023, 08:24
4
Сборная Ирака отказалась от товарищеского матча с Россией
11 мая 2023, 13:59
4
В сборной Ирака считают «Газпром Арену» лучшим стадионом Европы
14 апреля 2023, 20:49
3
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Кубок Азии. Дубль Хуссейна принес Ираку сенсационную победу над Японией (2:1)
19 января, 16:33
2
Форвард «Зенита» забил победный гол в дебютном матче за сборную Колумбиии
17 июня 2023, 08:24
4
Сборная Ирака отказалась от товарищеского матча с Россией
11 мая 2023, 13:59
4
В сборной Ирака считают «Газпром Арену» лучшим стадионом Европы
14 апреля 2023, 20:49
3
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Агент Малкома: «У него нет травмы. Все хорошо»
10 февраля 2021, 14:45
5
Малком травмировал колено в матче с Иорданией
9 февраля 2021, 17:31
18
Ловрен, Вендел, Малком – в старте «Зенита» на матч с Иорданией
9 февраля 2021, 15:42
1
Отбор ЧМ-2018. Австралия разгромила Иорданию
29 марта 2016, 13:58
3
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Ирак
Иордания
Кубок Азии, 1 тур
Индонезия
1 : 3
15.01.2024
Ирак
Кубок Азии, 1 тур
Малайзия
0 : 4
15.01.2024
Иордания
Кубок Азии, 2 тур
Ирак
2 : 1
19.01.2024
Япония
Кубок Азии, 2 тур
Иордания
2 : 2
20.01.2024
Южная Корея
Кубок Азии, 3 тур
Ирак
3 : 2
24.01.2024
Вьетнам
Кубок Азии, 3 тур
Ирак
3 : 2
24.01.2024
Вьетнам
Кубок Азии, 2 тур
Ирак
2 : 1
19.01.2024
Япония
Кубок Азии, 1 тур
Индонезия
1 : 3
15.01.2024
Ирак
Кубок Азии, 3 тур
Иордания
0 : 1
25.01.2024
Бахрейн
Кубок Азии, 2 тур
Иордания
2 : 2
20.01.2024
Южная Корея
Кубок Азии, 1 тур
Малайзия
0 : 4
15.01.2024
Иордания

Ирак - Иордания - 29 января 2024

Ирак
29.01.2024, понедельник, 14:30
Кубок Азии,
- : -
Не начался
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Иордания
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Ирак - Иордания
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
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Кубок Азии
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Кубок Азии,
Австралия
- : -
28.01.2024
Индонезия
Кубок Азии,
Таджикистан
- : -
28.01.2024
ОАЭ
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Ирак
- : -
29.01.2024
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Катар
- : -
29.01.2024
Палестина
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Узбекистан
- : -
30.01.2024
Таиланд
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Австралия
- : -
28.01.2024
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Таджикистан
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28.01.2024
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Ирак
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Катар
- : -
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Палестина
Кубок Азии,
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