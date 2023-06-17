Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
Кубок Азии. Дубль Хуссейна принес Ираку сенсационную победу над Японией (2:1)
Форвард «Зенита» забил победный гол в дебютном матче за сборную Колумбиии
Сборная Ирака отказалась от товарищеского матча с Россией
В сборной Ирака считают «Газпром Арену» лучшим стадионом Европы
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
Кубок Азии. Дубль Хуссейна принес Ираку сенсационную победу над Японией (2:1)
Форвард «Зенита» забил победный гол в дебютном матче за сборную Колумбиии
Сборная Ирака отказалась от товарищеского матча с Россией
В сборной Ирака считают «Газпром Арену» лучшим стадионом Европы
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
Агент Малкома: «У него нет травмы. Все хорошо»
Малком травмировал колено в матче с Иорданией
Ловрен, Вендел, Малком – в старте «Зенита» на матч с Иорданией
Отбор ЧМ-2018. Австралия разгромила Иорданию