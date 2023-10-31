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Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Opta вычислила фаворитов Кубка Азии-2024
10 января, 21:21
1
Австралия приняла решение о заявке на проведение ЧМ-2034
31 октября 2023, 11:04
1
Английские фанаты освистали капитана сборной за трансфер в Саудовскую Аравию
14 октября 2023, 11:11
5
Товарищеский матч. Англия победила дома Австралию (1:0)
14 октября 2023, 00:01
0
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Opta вычислила фаворитов Кубка Азии-2024
10 января, 21:21
1
Австралия приняла решение о заявке на проведение ЧМ-2034
31 октября 2023, 11:04
1
Английские фанаты освистали капитана сборной за трансфер в Саудовскую Аравию
14 октября 2023, 11:11
5
Товарищеский матч. Англия победила дома Австралию (1:0)
14 октября 2023, 00:01
0
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
25 января, 20:36
0
Товарищеский матч. Аргентина без Месси победила Индонезию (2:0)
19 июня 2023, 20:29
1
В РФС отреагировали на новость о возможном проведении матча между сборными России и Индонезии
13 мая 2023, 09:16
2
Сборная России хочет сыграть с Индонезией
12 мая 2023, 12:21
15
Моуринью получил предложение из Индонезии
10 мая 2016, 10:14
9
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Индонезия
Кубок Азии, 1 тур
Австралия
2 : 0
13.01.2024
Индия
Кубок Азии, 1 тур
Индонезия
1 : 3
15.01.2024
Ирак
Кубок Азии, 2 тур
Сирия
0 : 1
18.01.2024
Австралия
Кубок Азии, 2 тур
Вьетнам
0 : 1
19.01.2024
Индонезия
Кубок Азии, 3 тур
Австралия
1 : 1
23.01.2024
Узбекистан
Кубок Азии, 3 тур
Австралия
1 : 1
23.01.2024
Узбекистан
Кубок Азии, 2 тур
Сирия
0 : 1
18.01.2024
Австралия
Кубок Азии, 1 тур
Австралия
2 : 0
13.01.2024
Индия
Кубок Азии, 3 тур
Япония
3 : 1
24.01.2024
Индонезия
Кубок Азии, 2 тур
Вьетнам
0 : 1
19.01.2024
Индонезия
Кубок Азии, 1 тур
Индонезия
1 : 3
15.01.2024
Ирак

Австралия - Индонезия - 28 января 2024

Австралия
28.01.2024, воскресенье, 14:30
Кубок Азии,
- : -
Не начался
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Индонезия
Матч
Комментарии
Статистика матча Австралия - Индонезия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Кубок Азии
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Будущие
Кубок Азии,
Австралия
- : -
28.01.2024
Индонезия
Кубок Азии,
Таджикистан
- : -
28.01.2024
ОАЭ
Кубок Азии,
Ирак
- : -
29.01.2024
Иордания
Кубок Азии,
Катар
- : -
29.01.2024
Палестина
Кубок Азии,
Узбекистан
- : -
30.01.2024
Таиланд
Кубок Азии,
Австралия
- : -
28.01.2024
Индонезия
Кубок Азии,
Таджикистан
- : -
28.01.2024
ОАЭ
Кубок Азии,
Ирак
- : -
29.01.2024
Иордания
Кубок Азии,
Катар
- : -
29.01.2024
Палестина
Кубок Азии,
Узбекистан
- : -
30.01.2024
Таиланд
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