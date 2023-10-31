Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
Opta вычислила фаворитов Кубка Азии-2024
Австралия приняла решение о заявке на проведение ЧМ-2034
Английские фанаты освистали капитана сборной за трансфер в Саудовскую Аравию
Товарищеский матч. Англия победила дома Австралию (1:0)
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
Opta вычислила фаворитов Кубка Азии-2024
Австралия приняла решение о заявке на проведение ЧМ-2034
Английские фанаты освистали капитана сборной за трансфер в Саудовскую Аравию
Товарищеский матч. Англия победила дома Австралию (1:0)
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
Товарищеский матч. Аргентина без Месси победила Индонезию (2:0)
В РФС отреагировали на новость о возможном проведении матча между сборными России и Индонезии
Сборная России хочет сыграть с Индонезией
Моуринью получил предложение из Индонезии