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Рыболовлев определился с ценой на «Монако»
26 января, 00:39
0
Рыболовлев задумался над продажей «Монако»
21 января, 22:57
1
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20 января, 12:54
6
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3
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13 января, 20:14
5
Рыболовлев определился с ценой на «Монако»
26 января, 00:39
0
Рыболовлев задумался над продажей «Монако»
21 января, 22:57
1
Мостовой назвал единственного российского футболиста, играющего на приличном уровне
20 января, 12:54
6
Каррера заявил, что Головин входит в число лучших игроков Европы
19 января, 19:56
3
Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»
13 января, 20:14
5
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Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
2 : 2
07.01.2024
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Луан-Кюисо
0 : 2
07.01.2024
Руан
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/16 финала
Родез
1 : 3
20.01.2024
Монако
Франция. Кубок, 1/16 финала
Руан
4 : 3
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/16 финала
Руан
4 : 3
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Луан-Кюисо
0 : 2
07.01.2024
Руан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Родез
1 : 3
20.01.2024
Монако
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
2 : 2
07.01.2024
Монако

Руан - Монако - 08 февраля 2024

Руан
08.02.2024, четверг, 22:45
Франция. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Монако
Матч
Комментарии
Статистика матча Руан - Монако
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
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Будущие
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
06.02.2024
Ренн
Франция. Кубок,
Лион
- : -
07.02.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Ле-Пюи
- : -
07.02.2024
Лаваль
Франция. Кубок,
Страсбур
- : -
07.02.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
07.02.2024
Валансьен
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
06.02.2024
Ренн
Франция. Кубок,
Лион
- : -
07.02.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Ле-Пюи
- : -
07.02.2024
Лаваль
Франция. Кубок,
Страсбур
- : -
07.02.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
07.02.2024
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