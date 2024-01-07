Рыболовлев определился с ценой на «Монако»
Рыболовлев задумался над продажей «Монако»
Мостовой назвал единственного российского футболиста, играющего на приличном уровне
Каррера заявил, что Головин входит в число лучших игроков Европы
Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»
Рыболовлев определился с ценой на «Монако»
Рыболовлев задумался над продажей «Монако»
Мостовой назвал единственного российского футболиста, играющего на приличном уровне
Каррера заявил, что Головин входит в число лучших игроков Европы
Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»