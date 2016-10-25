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Лаваль
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
25 октября 2016, 21:37
1
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
27 октября 2015, 23:52
1
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
25 октября 2016, 21:37
1
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
27 октября 2015, 23:52
1
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Франция. Кубок, 1/16 финала
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2 : 1
20.01.2024
Дюнкерк
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лион-Дюшер
1 : 2
06.01.2024
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1 : 1
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Лаваль
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Сент-Этьен
0 : 0
13.01.2024
Лаваль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Дьепп
0 : 4
07.01.2024
Лаваль

Ле-Пюи - Лаваль - 07 февраля 2024

Ле-Пюи
07.02.2024, среда, 22:30
Франция. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Лаваль
Матч
Комментарии
Статистика матча Ле-Пюи - Лаваль
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Сошо
- : -
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Франция. Кубок,
Сошо
- : -
06.02.2024
Ренн
Франция. Кубок,
Лион
- : -
07.02.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Ле-Пюи
- : -
07.02.2024
Лаваль
Франция. Кубок,
Страсбур
- : -
07.02.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
07.02.2024
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