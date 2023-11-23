Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024
Определились все участники стыков отбора Евро-2024
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью
В сборной Норвегии раскрыли степень серьезности травмы Холанда
Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью
В сборной Норвегии раскрыли степень серьезности травмы Холанда
Отбор Евро-2024. Испания выиграла, Грузия упустила победу, несмотря на дубль Хвичи; Азербайджан разгромил Швецию и другие результаты
Грузия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
«Ливерпуль» может потерять основного игрока на три-четыре месяца
Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2024
Определились все участники стыков отбора Евро-2024
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
Отбор Евро-2024. Дубль Зайнутдинова принес Казахстану волевую победу над Финляндией (2:1)
Отбор Евро-2024. Франция обыграла Ирландию (2:0) и другие результаты