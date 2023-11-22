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3
Отбор Евро-2024. Франция не смогла обыграть Грецию, Нидерланды уничтожили Гибралтар
22 ноября 2023, 00:37
1
В «ПСЖ» назвали сроки лечения Заира-Эмери
21 ноября 2023, 08:31
0
⚡ Отбор Евро-2024. Франция разгромила Гибралтар со счетом 14:0
19 ноября 2023, 00:36
13
17-летний Заир-Эмери побил 100-летний рекорд сборной Франции
18 ноября 2023, 23:48
3
Франция – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2023
18 ноября 2023, 17:09
0
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Гибралтар - Шотландия - 03 июня 2024

Гибралтар
03.06.2024, понедельник, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Шотландия
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Гибралтар - Шотландия
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
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0
Офсайды
0
0
Количество передач
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Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
- : -
21.03.2024
Сербия
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
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