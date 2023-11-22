Отбор Евро-2024. Победы Испании и Португалии, Норвегия без Холанда спасла ничью

В сборной Норвегии раскрыли степень серьезности травмы Холанда

Отбор Евро-2024. Испания выиграла, Грузия упустила победу, несмотря на дубль Хвичи; Азербайджан разгромил Швецию и другие результаты