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1
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1
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0
Голкипер сборной Перу выкинул телефон фаната, выбежавшего на поле ради селфи с Месси
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0
Скалони рассказал, кто решает, сколько минут Месси проведет на поле
18 октября 2023, 11:03
0
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
24 ноября 2023, 08:58
1
Сборная Венесуэлы едва не устроила драку с полицией Перу
22 ноября 2023, 13:38
0
Голкипер сборной Перу выкинул телефон фаната, выбежавшего на поле ради селфи с Месси
18 октября 2023, 11:22
0
Скалони рассказал, кто решает, сколько минут Месси проведет на поле
18 октября 2023, 11:03
0
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Доминиканская Республика

Перу - Доминиканская Республика - 27 марта 2024

Перу
27.03.2024, среда, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Доминиканская Республика
Матч
Комментарии
Статистика матча Перу - Доминиканская Республика
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные
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Будущие
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
- : -
21.03.2024
Сербия
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
21.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
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