Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Сборная Венесуэлы едва не устроила драку с полицией Перу
Голкипер сборной Перу выкинул телефон фаната, выбежавшего на поле ради селфи с Месси
Скалони рассказал, кто решает, сколько минут Месси проведет на поле
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Сборная Венесуэлы едва не устроила драку с полицией Перу
Голкипер сборной Перу выкинул телефон фаната, выбежавшего на поле ради селфи с Месси
Скалони рассказал, кто решает, сколько минут Месси проведет на поле