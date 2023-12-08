Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Сборная Венесуэлы едва не устроила драку с полицией Перу
Голкипер сборной Перу выкинул телефон фаната, выбежавшего на поле ради селфи с Месси
Скалони рассказал, кто решает, сколько минут Месси проведет на поле
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
Сборная Венесуэлы едва не устроила драку с полицией Перу
Голкипер сборной Перу выкинул телефон фаната, выбежавшего на поле ради селфи с Месси
Скалони рассказал, кто решает, сколько минут Месси проведет на поле
ФИФА опровергла заявление капитана Никарагуа о фальсификации его голоса в премии The Best
Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси в премии The Best. В отчете ФИФА аргентинец возглавляет его тройку
Трех игроков сборной Никарагуа исключили из команды. Они вызвали проституток после поражения в матче Кубка КОНКАКАФ
Товарищеские матчи. Аргентина и Уругвай добились разгромных побед