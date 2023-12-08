Скалони рассказал, кто решает, сколько минут Месси проведет на поле

Голкипер сборной Перу выкинул телефон фаната, выбежавшего на поле ради селфи с Месси

Сборная Венесуэлы едва не устроила драку с полицией Перу

Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

Скалони рассказал, кто решает, сколько минут Месси проведет на поле

Голкипер сборной Перу выкинул телефон фаната, выбежавшего на поле ради селфи с Месси

Сборная Венесуэлы едва не устроила драку с полицией Перу

Месси не попал в символическую сборную по итогам ноябрьских матчей отбора ЧМ-2026 в Южной Америке

ФИФА опровергла заявление капитана Никарагуа о фальсификации его голоса в премии The Best

Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси в премии The Best. В отчете ФИФА аргентинец возглавляет его тройку

Трех игроков сборной Никарагуа исключили из команды. Они вызвали проституток после поражения в матче Кубка КОНКАКАФ