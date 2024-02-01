«Аль-Наср» подарил Роналду торт в честь его новой награды

Толпа поклонников встретила Роналду в Китае

Стало известно, вместо кого «МЮ» купил Роналду в 2003 году

Мане заявил, что чемпионат Саудовской Аравии смотрят во всем мире