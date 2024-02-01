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0
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0
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1
Роналду рассказал о своем отношении к вручению Месси премии The Best за 2023 год
21 января, 16:41
4
«Аль-Наср» подарил Роналду торт в честь его новой награды
22 января, 20:18
0
Толпа поклонников встретила Роналду в Китае
22 января, 17:57
0
Стало известно, вместо кого «МЮ» купил Роналду в 2003 году
22 января, 14:28
6
Мане заявил, что чемпионат Саудовской Аравии смотрят во всем мире
21 января, 17:55
1
Роналду рассказал о своем отношении к вручению Месси премии The Best за 2023 год
21 января, 16:41
4
Роналду рассказал о своем отношении к вручению Месси премии The Best за 2023 год
21 января, 16:41
4
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Аль-Наср - Интер - 01 февраля 2024

Аль-Наср
01.02.2024, четверг, 21:00
Товарищеские матчи,
- : -
Не начался
Интер
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Аль-Наср - Интер
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи
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Будущие
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
24.01.2024
Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи,
Торпедо
- : -
25.01.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Товарищеские матчи,
Локомотив
- : -
31.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
24.01.2024
Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи,
Торпедо
- : -
25.01.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Товарищеские матчи,
Локомотив
- : -
31.01.2024
Урал
Россия
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