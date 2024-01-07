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Лион
Кузяев сделал ассист в матче с «Лионом»
14 января, 20:43
0
«Гавр» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024
14 января, 10:30
0
«Гавр» – «Лион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
13 января, 16:22
0
«Лион» заплатил 17 миллионов за бельгийского форварда
10 января, 20:53
0
Топ-10 клубов по доходам от продажи воспитанников за последние 10 лет
10 января, 19:55
5
Кузяев сделал ассист в матче с «Лионом»
14 января, 20:43
0
«Гавр» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024
14 января, 10:30
0
«Гавр» – «Лион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
13 января, 16:22
0
«Лион» заплатил 17 миллионов за бельгийского форварда
10 января, 20:53
0
Топ-10 клубов по доходам от продажи воспитанников за последние 10 лет
10 января, 19:55
5
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Последние матчи
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Бержерац
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Понталье
0 : 3
07.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
07.01.2024
Либурн
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
1 : 2
19.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
1 : 2
19.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
07.01.2024
Либурн
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
1 : 2
19.01.2024
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Понталье
0 : 3
07.01.2024
Лион

Бержерац - Лион - 19 января 2024

Бержерац
19.01.2024, пятница, 22:45
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Матч завершен
Лион
Матч
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Статистика
Личные встречи
Таблица
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Статистика матча Бержерац - Лион
Франция. Кубок
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Будущие
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок,
Ренн
- : -
21.01.2024
Марсель
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
24.01.2024
Монпелье
Россия
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