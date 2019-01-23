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Сент-Приест
Роморантен
Кубок Франции. Аутсайдер Лиги 1 «Дижон» забил шесть голов «Сент-Этьену» и другие результаты
23 января 2019, 22:48
1
Кубок Франции. Аутсайдер Лиги 1 «Дижон» забил шесть голов «Сент-Этьену» и другие результаты
23 января 2019, 22:48
1
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Роморантен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Роморантен
4 : 0
06.01.2024
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Франция. Кубок, 1/32 финала
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Расписание матчей
Кубок Франции
Сент-Приест - Роморантен
Сент-Приест - Роморантен - 21 января 2024
Сент-Приест
21.01.2024, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
Роморантен
Матч
Комментарии
Статистика матча Сент-Приест - Роморантен
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
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Франция. Кубок,
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- : -
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Сошо
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Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок,
Ренн
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21.01.2024
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