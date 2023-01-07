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Гавр
Журналист назвал качество Кузяева, удивившее французов
17 января, 00:34
3
Отец Кузяева объяснил результативность Далера в последних матчах
15 января, 14:48
0
Кузяев сравнил интенсивность игры в чемпионатах России и Франции
15 января, 12:59
0
Кузяев сделал ассист в матче с «Лионом»
14 января, 20:43
0
«Гавр» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024
14 января, 10:30
0
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел клуб 3-й лиги (3:1)
7 января 2023, 00:59
1
Конде сменил «Амкар» на клуб второго дивизиона Франции
3 июля 2018, 08:39
1
Кубок французской лиги. «Бордо» оказался сильнее «Шатору»
26 октября 2016, 21:34
1
Форвард «Шатору» перешел в «Лион»
16 сентября 2016, 12:20
1
Журналист назвал качество Кузяева, удивившее французов
17 января, 00:34
3
Отец Кузяева объяснил результативность Далера в последних матчах
15 января, 14:48
0
Кузяев сравнил интенсивность игры в чемпионатах России и Франции
15 января, 12:59
0
Кузяев сделал ассист в матче с «Лионом»
14 января, 20:43
0
«Гавр» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024
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Шатору
Гавр
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
2 : 3
06.01.2024
Шатору
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гавр
2 : 1
07.01.2024
Кан
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
2 : 3
06.01.2024
Шатору
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гавр
2 : 1
07.01.2024
Кан

Шатору - Гавр - 21 января 2024

Шатору
21.01.2024, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
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Гавр
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Шатору - Гавр
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
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Текущие
Будущие
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок,
Ренн
- : -
21.01.2024
Марсель
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
24.01.2024
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