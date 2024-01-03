«Метц» – «Тулуза»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
Мбаппе: «В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы я знал, чего хочу, разве стал бы тянуть?»
Мбаппе сказал, что еще не принял решения о будущем в «ПСЖ»
Суперкубок Франции. «ПСЖ» победил «Тулузу» (2:0) и 2-й раз подряд взял трофей
«ПСЖ» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024
«Метц» – «Тулуза»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
Мбаппе: «В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы я знал, чего хочу, разве стал бы тянуть?»
Мбаппе сказал, что еще не принял решения о будущем в «ПСЖ»
Суперкубок Франции. «ПСЖ» победил «Тулузу» (2:0) и 2-й раз подряд взял трофей
«ПСЖ» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024