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13 января, 16:17
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«ПСЖ» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024
3 января, 12:57
0
«Метц» – «Тулуза»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
13 января, 16:17
0
Мбаппе: «В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы я знал, чего хочу, разве стал бы тянуть?»
4 января, 12:19
0
Мбаппе сказал, что еще не принял решения о будущем в «ПСЖ»
4 января, 11:15
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» победил «Тулузу» (2:0) и 2-й раз подряд взял трофей
4 января, 00:38
1
«ПСЖ» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2024
3 января, 12:57
0
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Тулуза
Суперкубок Франции, Финал
ПСЖ
2 : 0
03.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Луан-Кюисо
0 : 2
07.01.2024
Руан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбери
0 : 3
07.01.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0 : 1
14.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Луан-Кюисо
0 : 2
07.01.2024
Руан
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0 : 1
14.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбери
0 : 3
07.01.2024
Тулуза
Суперкубок Франции, Финал
ПСЖ
2 : 0
03.01.2024
Тулуза

Руан - Тулуза - 21 января 2024

Руан
21.01.2024, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
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Тулуза
Матч
Комментарии
Статистика матча Руан - Тулуза
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
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0
Офсайды
0
0
Количество передач
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0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
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21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок,
Ренн
- : -
21.01.2024
Марсель
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Феньи-Ольнуа
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