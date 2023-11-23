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Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»
«Монако» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
«Монако» – «Реймс»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
Форвард сборной Израиля отказал ЦСКА
Лига 1. Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Реймсом» (3:0)