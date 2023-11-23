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Сошо
Реймс
Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»
13 января, 20:14
5
«Монако» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
13 января, 10:26
0
«Монако» – «Реймс»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:13
0
Форвард сборной Израиля отказал ЦСКА
23 ноября 2023, 09:45
13
Лига 1. Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Реймсом» (3:0)
11 ноября 2023, 20:53
0
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
30 января 2023, 12:33
1
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
6 марта 2021, 22:40
1
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
6 августа 2020, 00:49
1
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
9 октября 2018, 07:56
1
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
7 февраля 2018, 01:03
3
Головин сделал ассист в матче с «Реймсом»
13 января, 20:14
5
«Монако» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
13 января, 10:26
0
«Монако» – «Реймс»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:13
0
Форвард сборной Израиля отказал ЦСКА
23 ноября 2023, 09:45
13
Лига 1. Хет-трик Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Реймсом» (3:0)
11 ноября 2023, 20:53
0
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Последние матчи
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Сошо
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сошо
2 : 0
06.01.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
07.01.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сошо
2 : 0
06.01.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
1 : 3
13.01.2024
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Динан-Леон
0 : 3
07.01.2024
Реймс

Сошо - Реймс - 21 января 2024

Сошо
21.01.2024, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
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Реймс
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Сошо - Реймс
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
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Текущие
Будущие
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок,
Ренн
- : -
21.01.2024
Марсель
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
24.01.2024
Монпелье
Россия
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