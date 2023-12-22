«ПСЖ» пытается перехватить у «Реала» 18-летнего защитника
«Лилль» – «Лорьян»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
«Лилль» забил сопернику 12 голов и устроил ему чемпионский коридор
«Лилль» забил 12 голов в Кубке Франции клубу с Мартиники, у Языджи 2+2
Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по версии Foot Mercato
«ПСЖ» пытается перехватить у «Реала» 18-летнего защитника
«Лилль» – «Лорьян»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
«Лилль» забил сопернику 12 голов и устроил ему чемпионский коридор
«Лилль» забил 12 голов в Кубке Франции клубу с Мартиники, у Языджи 2+2
Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по версии Foot Mercato