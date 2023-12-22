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«ПСЖ» пытается перехватить у «Реала» 18-летнего защитника
20 января, 11:45
0
«Лилль» – «Лорьян»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
13 января, 16:20
0
«Лилль» забил сопернику 12 голов и устроил ему чемпионский коридор
7 января, 15:34
4
«Лилль» забил 12 голов в Кубке Франции клубу с Мартиники, у Языджи 2+2
6 января, 19:34
1
Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по версии Foot Mercato
22 декабря 2023, 11:58
0
«ПСЖ» пытается перехватить у «Реала» 18-летнего защитника
20 января, 11:45
0
«Лилль» – «Лорьян»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января
13 января, 16:20
0
«Лилль» забил сопернику 12 голов и устроил ему чемпионский коридор
7 января, 15:34
4
«Лилль» забил 12 голов в Кубке Франции клубу с Мартиники, у Языджи 2+2
6 января, 19:34
1
Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по версии Foot Mercato
22 декабря 2023, 11:58
0
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Расинг
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбли
0 : 2
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лилль
12 : 0
06.01.2024
Голден Лайон
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.01.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбли
0 : 2
05.01.2024
Расинг
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.01.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лилль
12 : 0
06.01.2024
Голден Лайон

Расинг - Лилль - 21 января 2024

Расинг
21.01.2024, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
- : -
Не начался
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Лилль
Матч
Комментарии
Статистика матча Расинг - Лилль
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Кубок
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Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок,
Ренн
- : -
21.01.2024
Марсель
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
- : -
24.01.2024
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