«ПСЖ» пытается перехватить у «Реала» 18-летнего защитника

«Лилль» – «Лорьян»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января

«Лилль» забил сопернику 12 голов и устроил ему чемпионский коридор

«Лилль» забил 12 голов в Кубке Франции клубу с Мартиники, у Языджи 2+2