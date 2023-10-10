Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
«ПСЖ» пытается перехватить у «Реала» 18-летнего защитника
Журналист назвал сумму, которую «ПСЖ» готов платить Мбаппе при продлении контракта
Мбаппе оценил размер своей зарплаты
В «ПСЖ» задумались о продаже форварда, подписанного пять месяцев назад
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
«ПСЖ» подписал годичный контракт со своим воспитанником Летеллье
Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года
«Орлеан» станет фарм-клубом «ПСЖ» в Лиге 2
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
«ПСЖ» пытается перехватить у «Реала» 18-летнего защитника
Журналист назвал сумму, которую «ПСЖ» готов платить Мбаппе при продлении контракта
Мбаппе оценил размер своей зарплаты
В «ПСЖ» задумались о продаже форварда, подписанного пять месяцев назад