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Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
21 января, 00:37
0
«ПСЖ» пытается перехватить у «Реала» 18-летнего защитника
20 января, 11:45
0
Журналист назвал сумму, которую «ПСЖ» готов платить Мбаппе при продлении контракта
19 января, 09:11
1
Мбаппе оценил размер своей зарплаты
18 января, 19:00
2
В «ПСЖ» задумались о продаже форварда, подписанного пять месяцев назад
18 января, 13:25
0
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
21 января, 00:37
0
«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
10 октября 2023, 22:20
0
«ПСЖ» подписал годичный контракт со своим воспитанником Летеллье
26 сентября 2020, 10:17
1
Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года
28 января 2020, 13:42
9
«Орлеан» станет фарм-клубом «ПСЖ» в Лиге 2
27 февраля 2019, 07:11
1
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
21 января, 00:37
0
«ПСЖ» пытается перехватить у «Реала» 18-летнего защитника
20 января, 11:45
0
Журналист назвал сумму, которую «ПСЖ» готов платить Мбаппе при продлении контракта
19 января, 09:11
1
Мбаппе оценил размер своей зарплаты
18 января, 19:00
2
В «ПСЖ» задумались о продаже форварда, подписанного пять месяцев назад
18 января, 13:25
0
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Суперкубок Франции, Финал
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2 : 0
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Франция. Кубок, 1/32 финала
Ревел
0 : 9
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ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
0 : 2
14.01.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/16 финала
Орлеан
1 : 4
20.01.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/16 финала
Орлеан
1 : 4
20.01.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Орлеан
2 : 1
06.01.2024
Ним
Франция. Кубок, 1/16 финала
Орлеан
1 : 4
20.01.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
0 : 2
14.01.2024
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ревел
0 : 9
07.01.2024
ПСЖ
Суперкубок Франции, Финал
ПСЖ
2 : 0
03.01.2024
Тулуза

Орлеан - ПСЖ - 20 января 2024

Орлеан
20.01.2024, суббота, 22:45
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 4
Матч завершен
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ПСЖ
86' N. Saint-Ruf
16' К. Мбаппе
63' К. Мбаппе (П)
72' Г. Рамуш
88' С. Маюлу
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Орлеан - ПСЖ
Матч завершен
88'
ГОЛ! 1:4
Сенни Маюлу
ГОЛ! 1:3
Nicolas Saint-Ruf
86'
81'
Замена
Сенни Маюлу ️️️️➡️️ Фабиан Руис
80'
Замена
Этан Мбаппе ️️️️➡️️ Лукас Бералдо
72'
ГОЛ! 0:3
Гонсалу Рамуш
Замена
Grégory Berthier ️️️️➡️️ Loïc Goujon
70'
66'
Замена
Варрен Заир-Эмери ️️️️➡️️ Витинья
63'
ГОЛ с пенальти! 0:2
Килиан Мбаппе
39'
Желтая карточка
Лукас Бералдо
16'
ГОЛ! 0:1
Килиан Мбаппе
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орлеан
1
Owen Matimbou
ВР
5
Nicolas Saint-Ruf
(К) ЦЗ
2
Brandon Agounon
ЦЗ
8
Loïc Goujon
ЦП
11
Ryan Ponti
ЦП
7
Jimmy Halby Touré
ЦП
3
Steve Solvet
ЦП
6
Lucas Bretelle
ЦП
4
J. Morgan
ЦФ
9
K. Fortune
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
3
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Витинья
ЦП
4
Карлос Солер
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Марко Асенсио
ПВ
7
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Орлеан
16
Vincent Viot
ВР
18
Jérémi Santini
ЦЗ
20
Virgil Thérésin
ЦЗ
13
Modibo Camara
ЦП
15
Adama Niakaté
ЦП
14
Яхья Сумаре
ПВ
12
J. Akassou
ЦФ
17
Grégory Berthier
ЦФ
19
Arnold Lamb Luth
ЦФ
ПСЖ
16
Арнау Тенас
ВР
12
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Yoram Zague
ЦЗ
15
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Чер Ндур
ЦП
18
Этан Мбаппе
ЦП
13
Сенни Маюлу
ЦП
19
Брэдли Баркола
ЛВ
20
Усман Дембеле
ПВ
2-5-2
1
5
2
11
7
3
6
8
9
4
2-1-3-1-3
1
Навас
5
Маркиньос
3
Бералдо
2
Перейра
6
Витинья
4
Солер
8
Руис
11
Асенсио
10
Муани
9
Рамуш
7
Мбаппе
8
17
17
8
6
Феррейра
15
Заир-Эмери
15
Заир-Эмери
6
Феррейра
3
Бералдо
18
Мбаппе
18
Мбаппе
3
Бералдо
8
Руис
13
Маюлу
13
Маюлу
8
Руис
Остались в запасе
Орлеан
ПСЖ
16
Vincent Viot
ВР
18
Jérémi Santini
ЦЗ
20
Virgil Thérésin
ЦЗ
13
Modibo Camara
ЦП
15
Adama Niakaté
ЦП
14
Яхья Сумаре
ПВ
12
J. Akassou
ЦФ
19
Arnold Lamb Luth
ЦФ
16
Арнау Тенас
ВР
12
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Yoram Zague
ЦЗ
17
Чер Ндур
ЦП
19
Брэдли Баркола
ЛВ
20
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Vincent Viot
ВР
18
Jérémi Santini
ЦЗ
20
Virgil Thérésin
ЦЗ
13
Modibo Camara
ЦП
15
Adama Niakaté
ЦП
14
Яхья Сумаре
ПВ
12
J. Akassou
ЦФ
19
Arnold Lamb Luth
ЦФ
Остались в запасе
16
Арнау Тенас
ВР
12
Люка Эрнандес
ЛЗ
14
Yoram Zague
ЦЗ
17
Чер Ндур
ЦП
19
Брэдли Баркола
ЛВ
20
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Орлеан - ПСЖ
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
25
75
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
10
Нарушения
11
7
Офсайды
0
1
Количество передач
252
770
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
92
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
6
7
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Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
21.01.2024
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Франция. Кубок,
Ренн
- : -
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