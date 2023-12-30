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3
«Ницца» озвучила топ-клубам АПЛ цену на Тодибо
12 января, 15:51
0
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:21
0
«Сосьедаду» предложили арендовать хавбека «ПСЖ»
8 января, 11:06
0
Игрока «Ниццы» посадили в тюрьму за поддержку Палестины
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Ницца
Франция. Кубок, 1/32 финала
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1 : 2
06.01.2024
Бордо
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Ницца
1 : 0
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Осер
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Ренн
2 : 0
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Ницца
Франция. Лига 2, 20 тур
Осер
3 : 1
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Бордо
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бордо
2 : 3
20.01.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бордо
2 : 3
20.01.2024
Ницца
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Осер
3 : 1
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Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Энтент
1 : 2
06.01.2024
Бордо
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бордо
2 : 3
20.01.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ницца
1 : 0
06.01.2024
Осер

Бордо - Ницца - 20 января 2024

Бордо
20.01.2024, суббота, 19:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Матч завершен
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Ницца
59' J. Livolant
76' G. Weissbeck
35' Э. Гессан
47' М. Сансон (П)
60' М. Сансон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Бордо - Ницца
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Марцин Булка
82'
Замена
Алиу Бальде ️️️️➡️️ Эванн Гессан
ГОЛ! 2:3
Gaetan Weissbeck
76'
74'
Замена
Бадредин Буанани ️️️️➡️️ Гаэтан Лаборд
74'
Замена
Юссуф Ндайшими ️️️️➡️️ Жан-Клер Тодибо
Замена
Иссуф Сиссоко ️️️️➡️️ Педро Диас
74'
Замена
Emmanuel Biumla ️️️️➡️️ Jean Marcelin
74'
71'
Желтая карточка
Пабло Росарио
62'
Замена
Кефрен Тюрам ️️️️➡️️ Мохамед-Али Чо
Замена
Зурико Давиташвили ️️️️➡️️ Альберт Элис
61'
Замена
Jacques Ekomie ️️️️➡️️ Клеман Мишелен
61'
60'
ГОЛ! 1:3
Морган Сансон
ГОЛ! 1:2
Jérémy Livolant
59'
47'
ГОЛ с пенальти! 0:2
Морган Сансон
45'
Желтая карточка
Жан-Клер Тодибо
35'
ГОЛ! 0:1
Эванн Гессан
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Виталь Н'Симба
ЛЗ
4
Jean Marcelin
ЦЗ
2
Клеман Мишелен
ПЗ
8
Педро Диас
ЦП
6
Данил Игнатенко
ЦП
7
Jérémy Livolant
ЦП
11
Альберт Элис
ПВ
10
Gaetan Weissbeck
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К) ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
2
Мельвен Бар
ЛЗ
6
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
8
Пабло Росарио
ОП
5
Том Луше
ЦП
11
Морган Сансон
ЦП
10
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Эванн Гессан
ЦФ
7
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Бордо
16
Rafał Strączek
ВР
12
Jacques Ekomie
ЦП
18
Иссуф Сиссоко
ЦП
15
Alpha Diallo
ЦП
13
Yohan Cassubie
ЦП
14
Emmanuel Biumla
ЦП
17
Зурико Давиташвили
АП
19
Julien Vetro
ЦФ
Ницца
16
Тедди Булхенди
ВР
15
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
13
Антуан Менди
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Реда Белахьян
ОП
14
Софьян Диоп
АП
18
Алексис Клод-Морис
ЛВ
20
Алиу Бальде
ЛВ
12
Бадредин Буанани
ПВ
3-3-1-3
1
Юнссон
3
Н'Симба
4
2
Мишелен
8
Диас
6
Игнатенко
7
11
Элис
9
Випотник
5
Барбе
10
4-1-2-3
1
Булка
3
Лотомба
6
Тодибо
4
Данте
2
Бар
8
Росарио
5
Луше
11
Сансон
7
Чо
9
Гессан
10
Лаборд
2
Мишелен
12
12
2
Мишелен
8
Диас
18
Сиссоко
18
Сиссоко
8
Диас
4
14
14
4
11
Элис
17
Давиташвили
17
Давиташвили
11
Элис
6
Тодибо
15
Ндайшими
15
Ндайшими
6
Тодибо
7
Чо
19
Тюрам
19
Тюрам
7
Чо
9
Гессан
20
Бальде
20
Бальде
9
Гессан
10
Лаборд
12
Буанани
12
Буанани
10
Лаборд
Остались в запасе
Бордо
Ницца
16
Rafał Strączek
ВР
15
Alpha Diallo
ЦП
13
Yohan Cassubie
ЦП
19
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Тедди Булхенди
ВР
13
Антуан Менди
ПЗ
17
Реда Белахьян
ОП
14
Софьян Диоп
АП
18
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
16
Rafał Strączek
ВР
15
Alpha Diallo
ЦП
13
Yohan Cassubie
ЦП
19
Julien Vetro
ЦФ
Остались в запасе
16
Тедди Булхенди
ВР
13
Антуан Менди
ПЗ
17
Реда Белахьян
ОП
14
Софьян Диоп
АП
18
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Бордо - Ницца
3
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
14
13
Офсайды
0
2
Количество передач
439
451
Сейвы
6
4
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
7
6
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Информация о матче
Главный судья:
Thomas Leonard, France
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Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок,
Сент-Приест
- : -
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок,
Ренн
- : -
21.01.2024
Марсель
Франция. Кубок,
Феньи-Ольнуа
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