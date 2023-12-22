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Брест
Франция. Кубок, 1/32 финала
Фабреге
1 : 4
06.01.2024
Треллисак
Франция. Кубок, 1/16 финала
Треллисак
1 : 2
20.01.2024
Брест
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
14.01.2024
Монпелье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Брест
1 : 0
06.01.2024
Анжер

Треллисак - Брест - 20 января 2024

Треллисак
20.01.2024, суббота, 19:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Матч завершен
Брест
75' B. Bisson
78' К. Лала (П)
88' М. Сатриано
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Треллисак - Брест
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Пьер Лис-Мелу
88'
ГОЛ! 1:2
Мартин Сатриано
87'
Желтая карточка
Махди Камара
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1
Кенни Лала
76'
Замена
Стив Мунье ️️️️➡️️ Жереми ле Дуарон
76'
Замена
Уго Маньетти ️️️️➡️️ Матиас Лаж
ГОЛ! 1:0
Benoit Bisson
75'
Замена
Jeremy Grain ️️️️➡️️ Dorian Samba
75'
Желтая карточка
J. Romil (pen.)
71'
69'
Замена
Махди Камара ️️️️➡️️ Билал Браими
69'
Замена
Ромен дель Кастильо ️️️️➡️️ Жонас Мартен
46'
Замена
Брендан Шардонне ️️️️➡️️ Жульен Ле Кардинал
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Треллисак
1
Thomas Navaux
ВР
6
Jean-Noël Gabriel
ЦЗ
4
Cachito Wanduka
ЦЗ
8
Ange Gnaleko
(К) ЦЗ
5
Mohamed Hamdi
ЦЗ
3
Valentin Michau
ЦП
11
Dorian Samba
ЦП
10
Benoit Bisson
ЦП
2
Landry N'Kulu
ЦП
Брест
1
Грегуар Кудер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Tolikpaley Luc Evrad Zogbe
ЦЗ
5
Кенни Лала
ПЗ
4
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
9
Жонас Мартен
ЦП
6
Пьер Лис-Мелу
(К) ЦП
10
Билал Браими
ЛВ
8
Матиас Лаж
ПВ
11
Жереми ле Дуарон
ЦФ
7
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Треллисак
16
Noa Charriéras
ВР
18
Yanis Leriche
ЦЗ
17
Momar Gadji
ЦП
13
Théo Alves
ЦП
15
Lucas Chabassier
ЦП
14
Jordan Pothier
ЦФ
12
Lyes Aka
ЦФ
19
Jeremy Grain
ЦФ
20
Nantchuang Nana Gassa Gonga
ЦФ
Брест
16
Марко Бизот
ВР
18
Брэдли Локо
ЛЗ
12
Брендан Шардонне
ЦЗ
13
Махди Камара
ЦП
17
Уго Маньетти
ЦП
14
Ромен дель Кастильо
ПВ
15
Стив Мунье
ЦФ
4-4
1
6
8
5
4
3
10
2
11
4-2-2-2
1
Кудер
4
Ле Кардинал
5
Лала
2
3
Брассье
9
Мартен
6
Лис-Мелу
8
Лаж
10
Браими
7
Сатриано
11
ле Дуарон
11
19
19
11
4
Ле Кардинал
12
Шардонне
12
Шардонне
4
Ле Кардинал
10
Браими
13
Камара
13
Камара
10
Браими
8
Лаж
17
Маньетти
17
Маньетти
8
Лаж
9
Мартен
14
дель Кастильо
14
дель Кастильо
9
Мартен
11
ле Дуарон
15
Мунье
15
Мунье
11
ле Дуарон
Остались в запасе
Треллисак
Брест
16
Noa Charriéras
ВР
18
Yanis Leriche
ЦЗ
17
Momar Gadji
ЦП
13
Théo Alves
ЦП
15
Lucas Chabassier
ЦП
14
Jordan Pothier
ЦФ
12
Lyes Aka
ЦФ
20
Nantchuang Nana Gassa Gonga
ЦФ
16
Марко Бизот
ВР
18
Брэдли Локо
ЛЗ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
16
Noa Charriéras
ВР
18
Yanis Leriche
ЦЗ
17
Momar Gadji
ЦП
13
Théo Alves
ЦП
15
Lucas Chabassier
ЦП
14
Jordan Pothier
ЦФ
12
Lyes Aka
ЦФ
20
Nantchuang Nana Gassa Gonga
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Бизот
ВР
18
Брэдли Локо
ЛЗ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Треллисак - Брест
1
2
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
16
Офсайды
1
1
Количество передач
300
445
Сейвы
7
2
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
10
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Франция. Кубок,
Расинг
- : -
21.01.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Клермон
- : -
21.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок,
Сошо
- : -
21.01.2024
Реймс
Франция. Кубок,
Руан
- : -
21.01.2024
Тулуза
Франция. Кубок,
Шатору
- : -
21.01.2024
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